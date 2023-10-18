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Усик рассказал, как удалось вытянуть Фьюри на бой

18 октября 2023 22:23
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Агабекян Карен
редактор
Усик рассказал, как удалось вытянуть Фьюри на бой
Чемпион мира Александр Усик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик следующий поединок проведет против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира и войдет в историю.

Украинец рассказал, как удалось вытянуть Фьюри на поединок. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

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Впервые в мире бокса появится абсолютный чемпион мира с четырьмя титулами. Ранее такое звание получали боксеры с двумя и тремя поясами, а после появления четвертого ремня в супертяжелом весе еще не было обладателя бесспорного статуса.

Усику и его команде пришлось напрямую сотрудничать с саудитами

По словам Усика, они давно вели переговоры с людьми из Саудовской Аравии, которые занимались проведением боксерского шоу. Они же являются организаторами поединка Фьюри против Нганну.

"После моего поединка мы встретились с представителями конкретно той компании, которая сейчас устраивает бой Тайсона Фьюри и Нганну.

Я вместе со своей командой подписали с этими людьми договор о сотрудничестве. У Тайсона Фьюри с ними также есть соглашение. Понятно, что у них есть цель свести нас обоих в одном большом ринге", — сказал Усик.

Ожидается, что поединок Усика против Фьюри состоится 23 декабря. Однако если в бою против Нганну у Тайсона будут травмы или рассечения, то поединок перенесут на 2024 год.

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