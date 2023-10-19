У Миколенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона"

Виталий Миколенко во время матча за "Эвертон". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английский футбольный клуб "Эвертон", в котором выступает украинец Виталий Миколенко, стал фигурантом расследования независимой комиссии по делу о предполагаемых нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Уже состоялось первое закрытое заседание, а на следующей неделе руководство "Эвертона" узнает вердикт по итогам расследования, сообщает Daily Mail.

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Еще в марте 2024 года руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) выдвинуло "Эвертону" обвинения в нарушении ФФП. Клуб из Ливерпуля потерял 453 млн евро за несколько лет при том, что лимит составлял 128 млн евро.

Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/mikola_16/

Как могут наказать "Эвертон"

Руководство "Эвертона" узнало о деталях следствия от журналистов, так как процесс расследования должен был стать абсолютно секретным. Если вина "ирисок" будет доказана, клуб могут ждать санкции. Речь идет о солидном штрафе, запрете на трансферы и даже снятии очков. В свою очередь это может повлиять на переговоры о продаже "Эвертона", которые продолжаются уже несколько месяцев.

Однако в клубе уверены в том, что смогут избежать серьезных последствий. "Эвертон" ждет выплаты от Премьер-лиги из-за финансовых последствий глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Эти средства могут компенсировать сумму нарушений ФФП.

В текущем сезоне "Эвертон" дважды победил в первых восьми турах АПЛ. Это позволило команде занять 16 место в турнирной таблице.

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