Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса"
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оказался в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Наибольший интерес к нему проявляет туринский "Ювентус".
Футболист "Шахтера" объяснил, насколько правдивыми являются слухи о возможном переезде в Турин, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Георгий Судаков постепенно становится лидером и сборной Украины, и донецкого "Шахтера". К 21-летнему футболисту уже начали присматриваться зарубежные клубы. Несколько месяцев ходят слухи о том, что скауты туринского "Ювентуса" даже ездят на матчи с участием молодого игрока.
Что сказал Судаков
Контракт полузащитника "Шахтера" с клубом действует до лета 2028 года, однако он может гораздо раньше сменить команду. В итальянской прессе появилась информация о том, что "Ювентус" хочет сделать предложение "горнякам" по игроку уже в январе 2024 года.
Сам Георгий Судаков слышал про слухи об интересе "Ювентуса", но не владеет какой-либо информацией по этому поводу. Представители туринского клуба не связывались с ним.
Полузащитник заявил, что не думает о трансфере в другой клуб. Он сконцентрирован на выступлении за "Шахтер" и хочет в каждом матче оказывать команде максимальную пользу.
В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл в составе "горняков" восемь поединков во всех турнирах и забил два гола.
Напомним, бывший одноклубник Судакова Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.
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