Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса"

Георгій Судаков серед суперників. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Півзахисник збірної України Георгій Судаков опинився у сфері інтересів кількох закордонних клубів. Найбільший інтерес до нього виявляє туринський "Ювентус".

Футболіст "Шахтаря" пояснив, наскільки правдивими є чутки про можливий переїзд до Туріна, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Георгій Судаков поступово стає лідером і збірної України, і донецького "Шахтаря". До 21-річного футболіста вже почали придивлятися закордонні клуби. Декілька місяців ходять чутки про те, що скаути туринського "Ювентуса" навіть їздять на матчі за участю молодого гравця.

Що сказав Судаков

Контракт півзахисника "Шахтаря" з клубом діє до літа 2028 року, проте він може набагато раніше змінити команду. В італійській пресі з'явилася інформація про те, що "Ювентус" хоче зробити пропозицію "гірникам" щодо гравця вже у січні 2024 року.

Судаков у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/David W Cerny

Сам Георгій Судаков чув про чутки про інтерес "Ювентуса", але не має будь-якої інформації з цього приводу. Представники туринського клубу не пов'язувалися із ним.

Півзахисник заявив, що не думає про трансфер до іншого клубу. Він сконцентрований на виступі за "Шахтар" і хоче у кожному матчі надавати команді максимальну користь.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв у складі "гірників" вісім поєдинків у всіх турнірах та забив два голи.

Нагадаємо, колишній одноклубник Судакова Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

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