Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса" arrow

Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса"

19 жовтня 2023 08:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса"
Георгій Судаков серед суперників. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков опинився у сфері інтересів кількох закордонних клубів. Найбільший інтерес до нього виявляє туринський "Ювентус".

Футболіст "Шахтаря" пояснив, наскільки правдивими є чутки про можливий переїзд до Туріна, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Читайте також:

Георгій Судаков поступово стає лідером і збірної України, і донецького "Шахтаря". До 21-річного футболіста вже почали придивлятися закордонні клуби. Декілька місяців ходять чутки про те, що скаути туринського "Ювентуса" навіть їздять на матчі за участю молодого гравця.

Що сказав Судаков

Контракт півзахисника "Шахтаря" з клубом діє до літа 2028 року, проте він може набагато раніше змінити команду. В італійській пресі з'явилася інформація про те, що "Ювентус" хоче зробити пропозицію "гірникам" щодо гравця вже у січні 2024 року.

Георгій Судаков
Судаков у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/David W Cerny

Сам Георгій Судаков чув про чутки про інтерес "Ювентуса", але не має будь-якої інформації з цього приводу. Представники туринського клубу не пов'язувалися із ним.

Півзахисник заявив, що не думає про трансфер до іншого клубу. Він сконцентрований на виступі за "Шахтар" і хоче у кожному матчі надавати команді максимальну користь.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв у складі "гірників" вісім поєдинків у всіх турнірах та забив два голи.

Нагадаємо, колишній одноклубник Судакова Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб. 

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі. 

Усик розповів, як вдалося витягнути Ф'юрі на бій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі