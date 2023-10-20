Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку

Олександр Караваєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Під час найближчого зимового трансферного вікна київське "Динамо" може серйозно змінитись. Головний тренер команди та кілька футболістів отримають пропозицію від інших клубів.

Мірча Луческу є головним претендентом на посаду наставника в одному із турецьких клубів, повідомляє Fanatik.

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Нещодавно вважалося, що наставник київського "Динамо" може очолити турецький "Бешикташ", але керівництво стамбульського клубу не змогло домовитися з румунським фахівцем і запросило Бурака Йилмаза. Проте Мірча Луческу може очолити інший турецький клуб. Ним цікавиться "Трабзонспор", який невдало розпочав поточний сезон.

Мірча Луческу виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Сезон трансферів до "Динамо"

Після головного тренера столичну команду можуть залишити кілька основних футболістів. Голкіпер Георгій Бущан знаходиться у сфері інтересів кількох італійських та німецьких клубів. Найбільш серйозно налаштований франкфуртський "Айнтрахт", який цікавиться вартістю гравця.

Георгій Бущан під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник Денис Попов має пропозиції від цілого ряду закордонних клубів. У його разі тренерський штаб київської команди не проти відпустити футболіста, а за розумні відступні. У цьому питанні багато залежатиме від агентів Попова.

Денис Попов на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Також є потенційний покупець на захисника збірної України Олександра Караваєва. В іспанській пресі з'явилася інформація, що герой нещодавнього матчу зі збірною Північної Македонії може перейти до місцевої "Валенсії", де стане одноклубником Романа Яремчука. Проте левантійці поки що не готові зробити "Динамо" офіційну пропозицію.

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