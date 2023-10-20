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Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой

20 октября 2023 07:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой
Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время ближайшего зимнего трансферного окна киевское "Динамо" может серьезно измениться. Главный тренер команды и несколько футболистов получат предложение от других клубов.

Мирча Луческу является главным претендентом на пост наставника в одном из турецких клубов, сообщает Fanatik

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Еще недавно считалось, что наставник киевского "Динамо" может возглавить турецкий "Бешикташ", но руководство стамбульского клуба не смогло договориться с румынским специалистом и пригласило Бурака Йылмаза. Однако Мирча Луческу может возглавить другой турецкий клуб. Им интересуется "Трабзонспор", который неудачно начал текущий сезон. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Сезон трансферов в "Динамо" 

Вслед за главным тренером столичную команду могут покинуть несколько основных футболистов. Голкипер Георгий Бущан находится в сфере интересов нескольких итальянских и немецких клубов. Наиболее серьезно настроен франкфуртский "Айнтрахт", который уже интересуется стоимостью игрока. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо" 

У защитника Дениса Попова есть предложения от целого ряда зарубежных клубов. В его случае тренерский штаб киевской команды не против отпустить футболиста, но за разумные отступные. В этом вопросе многое будет зависеть от агентов Попова. 

Денис Попов
Денис Попов на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Также есть потенциальный покупатель на защитника сборной Украины Александра Караваева. В испанской прессе появилась информация, что герой недавнего матча со сборной Северной Македонии может перейти в местную "Валенсию", где станет одноклубником Романа Яремчука. Однако левантийцы пока не готовы сделать "Динамо" официальное предложение. 

Напомним, Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

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