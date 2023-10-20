Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой

Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Во время ближайшего зимнего трансферного окна киевское "Динамо" может серьезно измениться. Главный тренер команды и несколько футболистов получат предложение от других клубов.

Мирча Луческу является главным претендентом на пост наставника в одном из турецких клубов, сообщает Fanatik.

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Еще недавно считалось, что наставник киевского "Динамо" может возглавить турецкий "Бешикташ", но руководство стамбульского клуба не смогло договориться с румынским специалистом и пригласило Бурака Йылмаза. Однако Мирча Луческу может возглавить другой турецкий клуб. Им интересуется "Трабзонспор", который неудачно начал текущий сезон.

Мирча Луческу выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сезон трансферов в "Динамо"

Вслед за главным тренером столичную команду могут покинуть несколько основных футболистов. Голкипер Георгий Бущан находится в сфере интересов нескольких итальянских и немецких клубов. Наиболее серьезно настроен франкфуртский "Айнтрахт", который уже интересуется стоимостью игрока.

Георгий Бущан во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

У защитника Дениса Попова есть предложения от целого ряда зарубежных клубов. В его случае тренерский штаб киевской команды не против отпустить футболиста, но за разумные отступные. В этом вопросе многое будет зависеть от агентов Попова.

Денис Попов на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также есть потенциальный покупатель на защитника сборной Украины Александра Караваева. В испанской прессе появилась информация, что герой недавнего матча со сборной Северной Македонии может перейти в местную "Валенсию", где станет одноклубником Романа Яремчука. Однако левантийцы пока не готовы сделать "Динамо" официальное предложение.

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