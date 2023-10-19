Степаненко назвал реальную причину увольнения Ван Леувена

Полузащитник "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Во время пребывания на должности главного тренера донецкого "Шахтера" Патрика Ван Леувена в СМИ ходили слухи о конфликте с игроками. Одним из тех, о ком шла речь, был Тарас Степаненко.

Полузащитник в комментарии Sport.ua рассказал об отношениях с бывшим тренером.

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Отметим, что Ван Леувена уволили после неудачных результатов в чемпионате Украины. Пока команда идет третьей и имеет матч в запасе.

Степаненко рассказал, почему "убрали" Леувена

По словам Степаненко, у него не было никакого конфликта с бывшим главным тренером Ван Леувеном.

Степаненко отметил, что решение об увольнении Ван Леувена принимало исключительно руководство клуба.

Вместо Ван Леувена исполняющим обязанности главного тренера будет Дарио Срна, который уже провел первую тренировку с командой.

Отметим, что "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице, но у них одна игра в запасе. По потерянным очкам "горняки" уступают только "Динамо".

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