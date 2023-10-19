Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит

Артем Довбик. Фото: скриншот

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик высказался в отношении игроков сборной Украины, которые могли бы усилить его клуб. На одного из них есть и другие претенденты в Европе.

Об этом Довбик рассказал в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" .

Читайте также:

В "Жироне" в основном составе играют украинцы Довбик и Виктор Цыганков.

Украинцы в "Жироне" хотят трио

Довбик высказался по поводу того, кто из украинских футболистов мог бы усилить "Жирону".

По словам Артема, им нужен человек на левом фланге.

"Еще один украинец в "Жироне"? Да, в принципе, на левом фланге у нас есть вакансия. Ждем.

Кого? Пихаленок? Нет. Не на фланге, думаю, нет. Судаков? За него многое просят. Столько за него "Жирона" не заплатит. Будем делать все, чтобы больше украинцев приезжало в Ла Лигу", — сказал Довбик.

Испанская "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В этом сезоне в 9 матчах Ла-Лиги Довбик в девяти матчах забил три мяча и совершил два ассиста.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает Георгия Судакова в 15 млн евро. Его действующий контракт с "горняками" продлится до лета 2028 года.

Напомним, Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса".

У Николенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона".

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым оплачиваемым тренером в мире.

Усик рассказал, как удалось вытащить Фьюри на бой.