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Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит

19 октября 2023 12:05
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Агабекян Карен
редактор
Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит
Артем Довбик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик высказался в отношении игроков сборной Украины, которые могли бы усилить его клуб. На одного из них есть и другие претенденты в Европе.

Об этом Довбик рассказал в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" .

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Довбик высказался по поводу того, кто из украинских футболистов мог бы усилить "Жирону".

По словам Артема, им нужен человек на левом фланге.

"Еще один украинец в "Жироне"? Да, в принципе, на левом фланге у нас есть вакансия. Ждем.

Кого? Пихаленок? Нет. Не на фланге, думаю, нет. Судаков? За него многое просят. Столько за него "Жирона" не заплатит. Будем делать все, чтобы больше украинцев приезжало в Ла Лигу", — сказал Довбик.

Испанская "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В этом сезоне в 9 матчах Ла-Лиги Довбик в девяти матчах забил три мяча и совершил два ассиста.

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