Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит
Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик высказался в отношении игроков сборной Украины, которые могли бы усилить его клуб. На одного из них есть и другие претенденты в Европе.
Об этом Довбик рассказал в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" .
В "Жироне" в основном составе играют украинцы Довбик и Виктор Цыганков.
Украинцы в "Жироне" хотят трио
Довбик высказался по поводу того, кто из украинских футболистов мог бы усилить "Жирону".
По словам Артема, им нужен человек на левом фланге.
"Еще один украинец в "Жироне"? Да, в принципе, на левом фланге у нас есть вакансия. Ждем.
Кого? Пихаленок? Нет. Не на фланге, думаю, нет. Судаков? За него многое просят. Столько за него "Жирона" не заплатит. Будем делать все, чтобы больше украинцев приезжало в Ла Лигу", — сказал Довбик.
Испанская "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В этом сезоне в 9 матчах Ла-Лиги Довбик в девяти матчах забил три мяча и совершил два ассиста.
Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает Георгия Судакова в 15 млн евро. Его действующий контракт с "горняками" продлится до лета 2028 года.
Напомним, Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса".
У Николенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона".
Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.
Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым оплачиваемым тренером в мире.
Усик рассказал, как удалось вытащить Фьюри на бой.
Читайте Новини.LIVE!