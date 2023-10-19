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Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить

19 жовтня 2023 12:05
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Агабекян Карен
редактор
Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить
Артем Довбик. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик висловився щодо гравців збірної України, які могли б підсилити його клуб. На одного з них є й інші претенденти в Європі.

Про це Довбик розповів у коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Довбик висловився стосовно того, хто з українських футболістів міг би підсилити "Жирону".

За словами Артема, їм потрібна людина на лівий фланг.

"Ще один українець у "Жироні"? Так, у принципі, на лівому фланзі ми маємо вакансію. Чекаємо.

Кого? Піхальонок? Ні. Не на фланзі, гадаю, ні. Судаков? За нього багато просять. Стільки за нього "Жирона" не заплатить. Будемо робити все, щоб більше українців приїжджало до Ла Ліги", — сказав Довбик.

Іспанська "Жирона" наразі займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Цього сезону в 9 матчах Ла-Ліги Довбик у дев’яти матчах забив три м’ячі та зробив два асисти.

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