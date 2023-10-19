Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена

Півзахисник "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Під час перебування на посаді головного тренера донецького "Шахтаря" Патріка Ван Леувена в ЗМІ ширились чутки щодо конфлікту з гравцями. Одним з тих, про кого йшла мова, був Тарас Степаненко.

Півзахисник у коментарі Sport.ua розповів про стосунки з колишнім тренером.

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Зазначимо, що Ван Леувена звільнили після невдалих результатів у чемпіонаті України. Наразі команда йде третьою та має матч у запасі.

Степаненко розповів, чому "прибрали" Леувена

За словами Степаненка, у нього не було жодного конфлікту з колишнім головним тренером Ван Леувеном.

Степаненко зазначив, що рішення про звільнення Ван Леувена належить виключно керівництву клубу.

Замість Ван Леувена виконувачем обов’язків головного тренера буде Даріо Срна, який вже провів перше тренування з командою.

Зазначимо, що "Шахтар" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці, але у них одна гра в запасі. За втраченими очками "гірники" поступаються лише "Динамо".

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