Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена arrow

Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена

19 жовтня 2023 15:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена
Півзахисник "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Під час перебування на посаді головного тренера донецького "Шахтаря" Патріка Ван Леувена в ЗМІ ширились чутки щодо конфлікту з гравцями. Одним з тих, про кого йшла мова, був Тарас Степаненко.

Півзахисник у коментарі Sport.ua розповів про стосунки з колишнім тренером.

Читайте також:

Зазначимо, що Ван Леувена звільнили після невдалих результатів у чемпіонаті України. Наразі команда йде третьою та має матч у запасі.

Степаненко розповів, чому "прибрали" Леувена

За словами Степаненка, у нього не було жодного конфлікту з колишнім головним тренером Ван Леувеном.

Степаненко зазначив, що рішення про звільнення Ван Леувена належить виключно керівництву клубу.

Замість Ван Леувена виконувачем обов’язків головного тренера буде Даріо Срна, який вже провів перше тренування з командою.

Зазначимо, що "Шахтар" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці, але у них одна гра в запасі. За втраченими очками "гірники" поступаються лише "Динамо".

Нагадаємо, Георгій Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса".

У Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона".

Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить.

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі