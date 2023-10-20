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Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока

20 октября 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока
Михаил Мудрик в матче против "Фулхэма". Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик привлек внимание многих европейских клубов. Бывшим вингером донецкого "Шахтера" заинтересовался туринский "Ювентус". 

Итальянцы хотели бы пригласить сразу двух украинских футболистов, сообщает TuttoMercatoweb

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Туринский "Ювентус" рассматривает возможность пригласить сразу двух игроков сборной Украины. "Старая синьора" активно интересуется Георгием Судаковым и просматривает матчи с участием молодого игрока. Недавно стало известно, что итальянцы заинтересованы в еще одном украинце. 

Перейдет ли Мудрик в "Ювентус" 

Скауты "старой синьоры" присутствовали на двух матчах сборной Украины, в которых команда Сергея Реброва обыграла Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1). В обоих поединках Георгий Судаков и Михаил Мудрик прекрасно себя проявили. 

Михаил Мудрик
Мудрик забил гол за сборную Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Итальянский клуб собирается сделать запрос в "Челси" относительно аренды Михаила Мудрика сроком на полгода. "Ювентус" хочет пригласить 22-летнего вингера сборной Украины в Турин уже в январе следующего года. Руководство "старой синьоры" готов предложить Мудрику стабильную игровую практику. 

Однако вряд ли "Челси" согласится на это предложение. Наставник "синих" Маурисио Почеттино рассчитывает на украинского футболиста. Мудрик будет получать больше игрового времени в ближайших матчах лондонской команды. 

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой. 

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