Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця

Михайло Мудрик у матчі проти "Фулхема". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик привернув увагу багатьох європейських клубів. Колишнім вінгером донецького "Шахтаря" зацікавився туринський "Ювентус".

Італійці хотіли б запросити одразу двох українських футболістів, повідомляє TuttoMercatoweb.

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Туринський "Ювентус" розглядає можливість запросити одразу двох гравців збірної України. "Стара синьйора" активно цікавиться Георгієм Судаковим і переглядає матчі за участю молодого гравця. Нещодавно стало відомо, що італійці зацікавлені ще в одному українці.

Чи перейде Мудрик до "Ювентуса"

Скаути "старої синьйори" були присутні на двох матчах збірної України, в яких команда Сергія Реброва обіграла Північну Македонію (2:0) та Мальту (3:1). В обох поєдинках Георгій Судаков та Михайло Мудрик чудово себе виявили.

Мудрик забив гол за збірну України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Італійський клуб збирається зробити запит до "Челсі" щодо оренди Михайла Мудрика терміном на пів року. "Ювентус" хоче запросити 22-річного вінгера збірної України до Туріну вже в січні наступного року. Керівництво "старої синьйори" готове запропонувати Мудрику стабільну ігрову практику.

Однак навряд чи "Челсі" погодиться на цю пропозицію. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно розраховує на українського футболіста. Мудрик отримуватиме більше ігрового часу у найближчих матчах лондонської команди.

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