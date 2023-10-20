Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця arrow

Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця

20 жовтня 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця
Михайло Мудрик у матчі проти "Фулхема". Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик привернув увагу багатьох європейських клубів. Колишнім вінгером донецького "Шахтаря" зацікавився туринський "Ювентус".

Італійці хотіли б запросити одразу двох українських футболістів, повідомляє TuttoMercatoweb.

Читайте також:

Туринський "Ювентус" розглядає можливість запросити одразу двох гравців збірної України. "Стара синьйора" активно цікавиться Георгієм Судаковим і переглядає матчі за участю молодого гравця. Нещодавно стало відомо, що італійці зацікавлені ще в одному українці.

Чи перейде Мудрик до "Ювентуса"

Скаути "старої синьйори" були присутні на двох матчах збірної України, в яких команда Сергія Реброва обіграла Північну Македонію (2:0) та Мальту (3:1). В обох поєдинках Георгій Судаков та Михайло Мудрик чудово себе виявили.

Михайло Мудрік
Мудрик забив гол за збірну України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Італійський клуб збирається зробити запит до "Челсі" щодо оренди Михайла Мудрика терміном на пів року. "Ювентус" хоче запросити 22-річного вінгера збірної України до Туріну вже в січні наступного року. Керівництво "старої синьйори" готове запропонувати Мудрику стабільну ігрову практику.

Однак навряд чи "Челсі" погодиться на цю пропозицію. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно розраховує на українського футболіста. Мудрик отримуватиме більше ігрового часу у найближчих матчах лондонської команди.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку. 

Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб. 

Степаненко назвав реальну причину звільнення Ван Леувена. 

У Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі