Шовковский назвал два самых важных матча в своей карьере

Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал два футбольных поединка, которые он запомнил на всю жизнь. В обоих матчах бывший голкипер сыграл практически идеально.

Шовковский помогал своим командам побеждать в серии пенальти, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "White Blue Team".

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Александр Шовковский долгое время оставался единственным голкипером в истории чемпионатов мира, которому удавалось не пропустить ни одного гола в послематчевой серии пенальти.

Рекорды Шовковского

Бывший вратарь сборной Украины сумел установить это достижение на Кубке Мира-2006. Игра Шовковского помогла "сине-желтым" пройти сборную Швейцарии в 1/8 плей-офф турнира.

Рекорд продержался до шестого декабря 2022 года. На Мундиале в Катаре сборная Марокко в 1/8 благодаря игре голкипера Яссина Буну прошла Испанию.

Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вторым выдающимся матчем, который Александр Шовковский будет помнить всю жизнь, является финал Кубка Украины сезона 2014/2015. "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером", а в послематчевых пенальти киевляне одержали победу со счетом 5:4. Тот поединок стал для Александра Шовковского 600-м в карьере.

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