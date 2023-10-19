Шовковский назвал два самых важных матча в своей карьере
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал два футбольных поединка, которые он запомнил на всю жизнь. В обоих матчах бывший голкипер сыграл практически идеально.
Шовковский помогал своим командам побеждать в серии пенальти, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "White Blue Team".
Александр Шовковский долгое время оставался единственным голкипером в истории чемпионатов мира, которому удавалось не пропустить ни одного гола в послематчевой серии пенальти.
Рекорды Шовковского
Бывший вратарь сборной Украины сумел установить это достижение на Кубке Мира-2006. Игра Шовковского помогла "сине-желтым" пройти сборную Швейцарии в 1/8 плей-офф турнира.
Рекорд продержался до шестого декабря 2022 года. На Мундиале в Катаре сборная Марокко в 1/8 благодаря игре голкипера Яссина Буну прошла Испанию.
Вторым выдающимся матчем, который Александр Шовковский будет помнить всю жизнь, является финал Кубка Украины сезона 2014/2015. "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером", а в послематчевых пенальти киевляне одержали победу со счетом 5:4. Тот поединок стал для Александра Шовковского 600-м в карьере.
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