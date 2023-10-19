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Шовковский назвал два самых важных матча в своей карьере

19 октября 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский назвал два самых важных матча в своей карьере
Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал два футбольных поединка, которые он запомнил на всю жизнь. В обоих матчах бывший голкипер сыграл практически идеально. 

Шовковский помогал своим командам побеждать в серии пенальти, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "White Blue Team". 

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Александр Шовковский долгое время оставался единственным голкипером в истории чемпионатов мира, которому удавалось не пропустить ни одного гола в послематчевой серии пенальти.

Рекорды Шовковского

Бывший вратарь сборной Украины сумел установить это достижение на Кубке Мира-2006. Игра Шовковского помогла "сине-желтым" пройти сборную Швейцарии в 1/8 плей-офф турнира.

Рекорд продержался до шестого декабря 2022 года. На Мундиале в Катаре сборная Марокко в 1/8 благодаря игре голкипера Яссина Буну прошла Испанию. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вторым выдающимся матчем, который Александр Шовковский будет помнить всю жизнь, является финал Кубка Украины сезона 2014/2015. "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером", а в послематчевых пенальти киевляне одержали победу со счетом 5:4. Тот поединок стал для Александра Шовковского 600-м в карьере. 

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