Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський назвав два найважливіші матчі у своїй кар'єрі arrow

Шовковський назвав два найважливіші матчі у своїй кар'єрі

19 жовтня 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський назвав два найважливіші матчі у своїй кар'єрі
Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Асистент головного тренера київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав два футбольні поєдинки, які він запам'ятав на все життя. В обох матчах колишній голкіпер зіграв практично ідеально.

Шовковський допомагав своїм командам перемагати у серії пенальті, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "White Blue Team".

Читайте також:

Олександр Шовковський довгий час залишався єдиним голкіпером в історії чемпіонатів світу, якому вдавалося не пропустити жодного гола післяматчевої серії пенальті.

Рекорди Шовковського

Колишній воротар збірної України зумів встановити це досягнення на Кубку світу-2006. Гра Шовковського допомогла "синьо-жовтим" пройти збірну Швейцарії до 1/8 плей-офф турніру.

Рекорд протримався до шостого грудня 2022 року. На Мундіалі в Катарі збірна Марокко у 1/8 завдяки грі голкіпера Яссіна Буну пройшла Іспанію.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Другим визначним матчем, який Олександр Шовковський пам'ятатиме все життя, є фінал Кубка України сезону 2014/2015. "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Шахтарем", а у післяматчевих пенальті кияни здобули перемогу з рахунком 5:4. Той поєдинок став для Олександра Шовковського 600-м у кар'єрі.

Нагадаємо, у Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона". 

Георгій Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса". 

Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить. 

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб. 

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі