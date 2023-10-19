Шовковський назвав два найважливіші матчі у своїй кар'єрі

Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube

Асистент головного тренера київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав два футбольні поєдинки, які він запам'ятав на все життя. В обох матчах колишній голкіпер зіграв практично ідеально.

Шовковський допомагав своїм командам перемагати у серії пенальті, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "White Blue Team".

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Олександр Шовковський довгий час залишався єдиним голкіпером в історії чемпіонатів світу, якому вдавалося не пропустити жодного гола післяматчевої серії пенальті.

Рекорди Шовковського

Колишній воротар збірної України зумів встановити це досягнення на Кубку світу-2006. Гра Шовковського допомогла "синьо-жовтим" пройти збірну Швейцарії до 1/8 плей-офф турніру.

Рекорд протримався до шостого грудня 2022 року. На Мундіалі в Катарі збірна Марокко у 1/8 завдяки грі голкіпера Яссіна Буну пройшла Іспанію.

Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Другим визначним матчем, який Олександр Шовковський пам'ятатиме все життя, є фінал Кубка України сезону 2014/2015. "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Шахтарем", а у післяматчевих пенальті кияни здобули перемогу з рахунком 5:4. Той поєдинок став для Олександра Шовковського 600-м у кар'єрі.

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