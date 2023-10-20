Довбик вошел в топ лучших футболистов мира

Артем Довбик после игры сборной Украины. Скриншот YouTube

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик был признан самым успешным украинским футболистом из тех, кто выступает в зарубежных чемпионатах, по состоянию на начало текущего сезона.

Довбик получил самый высокий средний балл среди всех украинских легионеров, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аналитический портал Sofascore.

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Артем Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1" только минувшим летом, но сходу сумел освоиться в испанской команде. Лучший футболист Украины-2021 начал забивать голы и ассистировать партнерам.

Достижение Довбика

По состоянию на середину ноября Артем Довбик сыграл за "Жирону" девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Помимо этого 26-летний форвард активно провел осенние поединки в составе сборной Украины и отметился забитым мячом в поединке против Мальты (3:1) в рамках отбора на Евро-2024.

Артем Довбик в игре с Мальтой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Успешная игра Артема Довбика привела к тому, что портал Sofascore поставил ему самую высокую оценку среди всех украинских футболистов, которые выступают в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. У Довбика 7,03 балла. По этому показателю он опередил и Михаила Мудрика из "Челси", и своего партнера по "Жироне" Виктора Цыганкова.

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