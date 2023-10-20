Фьюри внезапно заговорил о пенсии — будет ли бой с Усиком

Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри ответил на вопрос о том, собирается ли он завершить карьеру. Британец рассказал, что думает про спортивную пенсию.

"Цыганский король" чувствует себя счастливым на ринге, сообщает ESPN.

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В ближайшие месяцы Тайсон Фьюри проведет как минимум два поединка. Уже 28 октября британец сразится на ринге с представителем боевых смешанных единоборств Франсисом Нганну. Через несколько месяцев после этого его ждет поединок против Александра Усика.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Амбициозные планы Фьюри

На противостояние с украинцем британский спортсмен привезет чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Но в случае победы над Александром Усиком Тайсон Фьюри станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и обладателем всех четырех поясов.

Фьюри не собирается завершать карьеру после боя с украинцем. В 2024 году Тайсон собирается подписать контракт еще на десять поединков. Британец собирается тщательно подобрать соперников, чтобы зрителям было интересно наблюдать за этими противостояниями.

"Однажды я выйду на пенсию. Это всех нас ждет в будущем. Но мне пока всего 35 лет. Да, у меня действительно полно денег, я зарабатываю миллионы. Но счастливым меня делают выходы на ринг и боксирую", — заявил Тайсон Фьюри.

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