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Фьюри внезапно заговорил о пенсии — будет ли бой с Усиком

20 октября 2023 18:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри внезапно заговорил о пенсии — будет ли бой с Усиком
Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри ответил на вопрос о том, собирается ли он завершить карьеру. Британец рассказал, что думает про спортивную пенсию.

"Цыганский король" чувствует себя счастливым на ринге, сообщает ESPN

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В ближайшие месяцы Тайсон Фьюри проведет как минимум два поединка. Уже 28 октября британец сразится на ринге с представителем боевых смешанных единоборств Франсисом Нганну. Через несколько месяцев после этого его ждет поединок против Александра Усика. 

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Амбициозные планы Фьюри 

На противостояние с украинцем британский спортсмен привезет чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Но в случае победы над Александром Усиком Тайсон Фьюри станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и обладателем всех четырех поясов. 

Фьюри не собирается завершать карьеру после боя с украинцем. В 2024 году Тайсон собирается подписать контракт еще на десять поединков. Британец собирается тщательно подобрать соперников, чтобы зрителям было интересно наблюдать за этими противостояниями. 

"Однажды я выйду на пенсию. Это всех нас ждет в будущем. Но мне пока всего 35 лет. Да, у меня действительно полно денег, я зарабатываю миллионы. Но счастливым меня делают выходы на ринг и боксирую", — заявил Тайсон Фьюри. 

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