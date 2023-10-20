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Ф'юрі раптово заговорив про пенсію — чи буде бій з Усиком

20 жовтня 2023 18:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі раптово заговорив про пенсію — чи буде бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі відповів на питання про те, чи збирається він завершити кар'єру. Британець розповів, що думає про спортивну пенсію.

"Циганський король" почувається щасливим на рингу, повідомляє ESPN.

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Найближчими місяцями Тайсон Ф'юрі проведе як мінімум два поєдинки. Вже 28 жовтня британець вийде на ринг з представником бойових змішаних єдиноборств Франсісом Нганну. За кілька місяців після цього на нього чекає поєдинок проти Олександра Усика.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Амбіційні плани Ф'юрі

На протистояння з українцем британський спортсмен привезе чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Але у разі перемоги над Олександром Усиком Тайсон Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та володарем усіх чотирьох поясів.

Ф'юрі не збирається завершувати кар'єру після бою з українцем. У 2024 році Тайсон збирається підписати контракт ще на десять поєдинків. Британець має намір ретельно підібрати суперників, щоб глядачам було цікаво спостерігати за цими протистояннями.

"Якось я вийду на пенсію. Це на всіх нас чекає в майбутньому. Але мені поки що всього 35 років. Так, у мене дійсно повно грошей, я заробляю мільйони. Але щасливим мене роблять виходи на ринг і боксерські бої", — заявив Тайсон Ф'юрі.

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