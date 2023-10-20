Ф'юрі раптово заговорив про пенсію — чи буде бій з Усиком
Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі відповів на питання про те, чи збирається він завершити кар'єру. Британець розповів, що думає про спортивну пенсію.
"Циганський король" почувається щасливим на рингу, повідомляє ESPN.
Найближчими місяцями Тайсон Ф'юрі проведе як мінімум два поєдинки. Вже 28 жовтня британець вийде на ринг з представником бойових змішаних єдиноборств Франсісом Нганну. За кілька місяців після цього на нього чекає поєдинок проти Олександра Усика.
Амбіційні плани Ф'юрі
На протистояння з українцем британський спортсмен привезе чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Але у разі перемоги над Олександром Усиком Тайсон Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та володарем усіх чотирьох поясів.
Ф'юрі не збирається завершувати кар'єру після бою з українцем. У 2024 році Тайсон збирається підписати контракт ще на десять поєдинків. Британець має намір ретельно підібрати суперників, щоб глядачам було цікаво спостерігати за цими протистояннями.
"Якось я вийду на пенсію. Це на всіх нас чекає в майбутньому. Але мені поки що всього 35 років. Так, у мене дійсно повно грошей, я заробляю мільйони. Але щасливим мене роблять виходи на ринг і боксерські бої", — заявив Тайсон Ф'юрі.
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