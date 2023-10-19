Усик натякнув на проблеми зі здоров'ям перед боєм із Ф'юрі

Олександр Усик на презентації "Еволюція лідерів під час війни". Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик найближчим часом розпочне підготовку до бою проти Тайсона Ф'юрі. Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик розповів, коли і як він готуватиметься до поєдинку, в інтерв'ю на своєму YouTube-каналі.

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Наприкінці 2023-го або на початку наступного року відбудеться боксерський бій, на який чекають мільйони вболівальників у всьому світі. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі оскаржать на рингу право володіти чотирма чемпіонськими поясами у надважкій вазі.

Підготовка Усика до бою

Український спортсмен підтвердив, що найближчим часом розпочнеться його підготовка до важливого поєдинку. Олександр Усик заявив, що в ідеалі йому потрібно 14 тижнів для того, щоб набрати оптимальну форму.

Протягом першого місяця українець займається роботою, яка допомагає йому увійти до необхідного ритму. Потім розпочинається сувора підготовка до поєдинку, якій спортсмен приділяє максимальну кількість часу.

Олександр Усик під час спілкування з журналістами. Фото: instagram.com/usykaa/

Крім цього Усик заявив, що поки що далекий від оптимальних кондицій. Він має деякі проблеми, про які Олександр не хоче говорити докладно.

"Є дещо пов'язане зі здоров'ям. Не можу сказати, що прямо все-все окей, але я в порядку. Необхідно підлікувати старі травми, але все під контролем", — пояснив Олександр Усик.

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