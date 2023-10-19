Усик намекнул на проблемы со здоровьем перед боем с Фьюри
Украинский боксер Александр Усик в ближайшее время начнет подготовку к бою против Тайсона Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Усик рассказал, когда и как он будет готовиться к поединку, в интервью на своем YouTube-канале.
В конце 2023-го или в начале следующего года состоится боксерский бой, которого ждут миллионы болельщиков во всем мире. Александр Усик и Тайсон Фьюри оспорят на ринге право владеть четырьмя чемпионскими поясами в супертяжелом весе.
Подготовка Усика к бою
Украинский спортсмен подтвердил, что в ближайшее время стартует его подготовка к важному поединку. Александр Усик заявил, что в идеале ему необходимо 14 недель для того, чтобы набрать оптимальную форму.
На протяжение первого месяца украинец занимается работой, которая помогает ему войти в необходимый ритм. Затем начинается суровая подготовка к поединку, которой спортсмен уделяет максимальное количество времени.
Помимо этого Усик заявил, что пока далек от оптимальных кондиций. У него есть кое-какие проблемы, о которых Александр не хочет говорить подробно.
"Есть кое-что, связанное со здоровьем. Не могу сказать, что прямо все-все окей, но я в порядке. Необходимо подлечить старые травмы, но все под контролем", — объяснил Александр Усик.
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