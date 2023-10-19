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Усик намекнул на проблемы со здоровьем перед боем с Фьюри

19 октября 2023 12:33
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Усик намекнул на проблемы со здоровьем перед боем с Фьюри
Александр Усик на презентации "Эволюция лидеров во время войны". Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик в ближайшее время начнет подготовку к бою против Тайсона Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Усик рассказал, когда и как он будет готовиться к поединку, в интервью на своем YouTube-канале

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 В конце 2023-го или в начале следующего года состоится боксерский бой, которого ждут миллионы болельщиков во всем мире. Александр Усик и Тайсон Фьюри оспорят на ринге право владеть четырьмя чемпионскими поясами в супертяжелом весе. 

Подготовка Усика к бою 

Украинский спортсмен подтвердил, что в ближайшее время стартует его подготовка к важному поединку. Александр Усик заявил, что в идеале ему необходимо 14 недель для того, чтобы набрать оптимальную форму. 

На протяжение первого месяца украинец занимается работой, которая помогает ему войти в необходимый ритм. Затем начинается суровая подготовка к поединку, которой спортсмен уделяет максимальное количество времени. 

Александр Усик
Александр Усик во время общения с журналистами. Фото: instagram.com/usykaa/

Помимо этого Усик заявил, что пока далек от оптимальных кондиций. У него есть кое-какие проблемы, о которых Александр не хочет говорить подробно. 

"Есть кое-что, связанное со здоровьем. Не могу сказать, что прямо все-все окей, но я в порядке. Необходимо подлечить старые травмы, но все под контролем", — объяснил Александр Усик. 

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