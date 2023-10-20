Чемпіона світу-2022 з футболу дискваліфіковано на два роки

Алехандро Гомес у "Монці". Фото: instagram.com/papugomez_official/

Колишній півзахисник харківського "Металіста" Алехандро Гомес не зможе вийти на поле протягом двох найближчих років. Саме на такий термін аргентинського футболіста дискваліфікували.

Причиною для жорсткого рішення щодо Гомеса стало вживання гравцем допінгу, повідомляє Relevo.

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"Папу" Гомесу, який чудово знайомий уболівальникам харківського "Металіста", доведеться провести кілька років без активних виступів. З огляду на те, що зараз аргентинському футболістові вже 35 років, дворічна дискваліфікація може означати для нього закінчення кар'єри.

"Папу" Гомес та Анхель Ді Марія. Фото: instagram.com/papugomez_official/

Чому дискваліфікували Гомеса

Інцидент трапився під час Кубка Світу-2022, який збірна Аргентини виграла. "Папу" Гомес був футболістом ротації у команді Ліонеля Скалоні. Після переможного для "альбіселесте" турніру він зник із заявки команди.

Напередодні Мундіалю Алехандро здав пробу на допінг після одного із матчів іспанської "Севільї". Результат виявився позитивним. Футболіст подав апеляцію, яку розглядали понад пів року.

За цей час Гомес встиг змінити команду. Він майже не мав пропозицій від інших клубів, оскільки ніхто не хотів ризикувати запросити гравця, якого можуть дискваліфікувати. У підсумку італійська "Монца" пішла на ризик, і аргентинець встиг зіграти за нову команду кілька матчів.

Сам аргентинець виправдовується тим, що випив сироп своєї дитини без наказу лікаря. Ліки містили заборонену речовину, про яку Гомес не знав.

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