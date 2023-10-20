Роналду зіграє за "Аль-Наср" разом із своїм сином
Саудівський клуб "Аль-Наср" уклав професійний контракт зі старшим сином Кріштіану Роналду. Португалець мріє вийти на поле зі своїм первістком в офіційному матчі.
Роналду-молодший виступатиме за одну з юнацьких команд клубу, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
Минулого літа Кріштіану Роналду-молодшому виповнилося тринадцять років. А цього тижня він підписав свій перший професійний контракт із "Аль-Насром".
Два Роналду на полі
Спочатку молодий футболіст мав виступати за команду U-13, однак у результаті його зарахували до п'ятнадцятирічних гравців.
Кріштіану-молодший виступає на позиції атакуючого півзахисника та може зіграти на двох флангах. Фахівці відзначають його роботу з м'ячем, дриблінг та швидкість.
Син лідера збірної Португалії пообіцяв батькові, що одного разу зіграє з ним за одну команду. Роналду-старшому вже 38 років, але він у добрій формі й не збирається завершувати кар'єру в найближчому майбутньому. Не виключено, що мрія Кріштіану та його сина здійсниться.
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