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Роналду сыграет за "Аль-Наср" вместе со своим сыном

20 октября 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду сыграет за "Аль-Наср" вместе со своим сыном
Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Саудовский клуб "Аль-Наср" заключил профессиональный контракт со старшим сыном Криштиану Роналду. Португалец мечтает выйти на поле со своим первенцем в официальном матче. 

Роналду-младший будет выступать за одну из юношеских команд клуба, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Минувшим летом Криштиану Роналду-младшему исполнилось тринадцать лет. А на этой неделе он подписал свой первый профессиональный контракт с "Аль-Насром".

Два Роналду на поле 

Изначально молодой футболист должен был выступать за команду U-13, однако в итоге его зачислили к пятнадцатилетним игрокам. 

Криштиану-младший выступает на позиции атакующего полузащитника и может сыграть на двух флангах. Специалисты отмечают его работу с мячом, дриблинг и скорость. 

Сын Криштиану Роналду
Сын Криштиану Роналду на поле. Скриншот YouTube

Сын лидера сборной Португалии пообещал папе, что однажды сыграет с ним за одну команду. Роналду-старшему уже 38 лет, но он в хорошей форме и не собирается завершать карьеру в обозримом будущем. Не исключено, что мечта Криштиану и его сына осуществится. 

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