Роналду захотел вернуться в Европу: португалец уже выбрал новый клуб

Криштиану Роналду забил гол за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду всерьез намерен поехать на ближайшие чемпионаты Европы и мира. Ради этого футболист собрался вернуться в Европу.

Криштиану Роналду заинтересован в переходе в известный клуб, сообщает A Bola.

Читайте также:

Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 2025 года, однако португалец может покинуть команду из Эр-Рияда гораздо раньше. Он заинтересован в том, чтобы принять участие в Евро-2024 и Кубке Мира-2026. Если с континентальным первенством вопрос уже практически решен, то ради Мундиаля 38-летний ветеран готов вернуться в Европу.

Куда перейдет Роналду

У португальца есть как минимум несколько вариантов для продолжения карьеры. В его услугах заинтересован "Спортинг" из Лиссабона, однако сам Роналду хочет регулярно участвовать в еврокубках.

Согласно не подверженной информации португальских журналистов, агенты Криштиану ведут переговоры с итальянским "Миланом". При этом Роналду уже получил предварительное согласие "Аль-Насра" о досрочном расторжении контракта в случае успешных переговоров с европейским клубом.

Криштиану Роналду в матче против Боснии. Фото: REUTERS/Amel Emric

Рекорды Роналду

Португальский футболист находится в отличной форме и продолжает устанавливать рекорды. В матче отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины ветеран оформил дубль. Таким образом он довел счет своим голам в 2024 году до 40.

Криштиану Роналду забил 31 мяв в составе "Аль-Насра", еще девять голов он провел за сборную Португалии. Также на счету Роналду восемь результативных передач.

Напомним, Цыганков оказался в сфере интересов известного клуба: "Жирона" уже отреагировала.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина.

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду".

В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену".