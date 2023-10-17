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Роналду захотел вернуться в Европу: португалец уже выбрал новый клуб

17 октября 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду захотел вернуться в Европу: португалец уже выбрал новый клуб
Криштиану Роналду забил гол за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду всерьез намерен поехать на ближайшие чемпионаты Европы и мира. Ради этого футболист собрался вернуться в Европу.

Криштиану Роналду заинтересован в переходе в известный клуб, сообщает A Bola

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Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 2025 года, однако португалец может покинуть команду из Эр-Рияда гораздо раньше. Он заинтересован в том, чтобы принять участие в Евро-2024 и Кубке Мира-2026. Если с континентальным первенством вопрос уже практически решен, то ради Мундиаля 38-летний ветеран готов вернуться в Европу. 

Куда перейдет Роналду 

У португальца есть как минимум несколько вариантов для продолжения карьеры. В его услугах заинтересован "Спортинг" из Лиссабона, однако сам Роналду хочет регулярно участвовать в еврокубках. 

Согласно не подверженной информации португальских журналистов, агенты Криштиану ведут переговоры с итальянским "Миланом". При этом Роналду уже получил предварительное согласие "Аль-Насра" о досрочном расторжении контракта в случае успешных переговоров с европейским клубом. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в матче против Боснии. Фото: REUTERS/Amel Emric

Рекорды Роналду 

Португальский футболист находится в отличной форме и продолжает устанавливать рекорды. В матче отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины ветеран оформил дубль. Таким образом он довел счет своим голам в 2024 году до 40. 

Криштиану Роналду забил 31 мяв в составе "Аль-Насра", еще девять голов он провел за сборную Португалии. Также на счету Роналду восемь результативных передач. 

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