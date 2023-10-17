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Роналду захотів повернутися до Європи: португалець уже обрав новий клуб

17 жовтня 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду захотів повернутися до Європи: португалець уже обрав новий клуб
Кріштіану Роналду забив гол за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду всерйоз має намір поїхати на найближчі чемпіонати Європи та світу. Задля цього футболіст зібрався повернутися до Європи.

Кріштіану Роналду зацікавлений у переході у відомий клуб, повідомляє A Bola.

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Контракт Кріштіану Роналду з "Аль-Насром" розрахований до 2025 року, проте португалець може залишити команду з Ер-Ріяду набагато раніше. Він зацікавлений у тому, щоб взяти участь у Євро-2024 та Кубку Світу-2026. Якщо з континентальною першістю питання вже практично вирішене, то заради Мундіалю 38-річний ветеран готовий повернутися до Європи.

Куди перейде Роналду

Португалець має як мінімум кілька варіантів для продовження кар'єри. У його послугах зацікавлений "Спортинг" із Лісабона, проте сам Роналду хоче регулярно брати участь у єврокубках.

Згідно з не схильною до інформації португальських журналістів, агенти Кріштіану ведуть переговори з італійським "Міланом". При цьому Роналду вже отримав попередню згоду "Аль-Насра" про дострокове розірвання контракту у разі успішних переговорів з європейським клубом.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у матчі проти Боснії. Фото: REUTERS/Amel Emric

Рекорди Роналду

Португальський футболіст знаходиться у чудовій формі й продовжує встановлювати рекорди. У матчі відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини ветеран оформив дубль. У такий спосіб він довів рахунок своїм голам у 2024 році до 40.

Кріштіану Роналду забив 31 м'яв у складі "Аль-Насра", ще дев'ять голів він провів за збірну Португалії. Також на рахунку Роналду вісім результативних передач.

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