Португалія, Франція та Бельгія достроково вийшли на Євро-2024

Мбаппе. Фото: Reuters/ Piroshka Van Der Wouw

Ще три збірні отримали путівки на Чемпіонат Європи 2024 та склали компанію господарю турніру Німеччині. Здобули важливі перемогти та достроково вийшли на Євро команди Португалії, Франції та Бельгії.

Огляд матчів одних з найсильніших європейських збірних — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Португалія на своєму полі зустрілася зі Словаччиною. Колектив Роберто Мартінеса створив величезну кількість моментів, але переміг свого суперника не без проблем.

На 18-й хвилині Гонсалу Рамуш відкрив рахунок ударом головою. Потім Кріштіану Роналду подвоїв перевагу своєї команди з пенальті.

🌟🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 73 international goals after turning 30 year old…



…more than anyone has ever scored at any age for Germany, France, Italy, England, Spain, Netherlands, Sweden, Croatia, Denmark, Uruguay, Colombia, Chile, Mexico, USA, Egypt, Ghana and 176… pic.twitter.com/hCRMhDpVgn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2023

У другій 45-хвилинці забивали вже обидві команди. Спершу Давид Ханцко скоротив відставання Словаччини, потім дубль оформив Кріштіану Роналду, а потім знову до мінімуму скоротив розрив між командами Станіслав Лоботка.

Мбаппе відзначився дублем

Французи у грі з Нідерландами забили швидкий гол. Клосс добре відпрацював на своєму фланзі та зробив легку подачу в штрафний майданчик, яку точно завершив Мбаппе.

Мбаппе. Фото: Reuters/Piroshka Van Der Wouw

Потім голландці намагалися рахунок зрівняти. Спочатку Дюмфріс, потім Сіммонс створювали загрозу біля воріт Меньяна, але до голу справа не дійшла.

Другий тайм розпочався знову зі швидкого голу французів. Тепер Мбаппе знадобилося вісім хвилин, щоб провести ще гол після початку гри. Цього разу Нідерланди одразу відповіли голом, але суддя зафіксував офсайд.

Останні 15 хвилин здавалося, що команди будуть просто догравати, але Нідерланди несподівано відіграли один м'яч стараннями Хартмана. На це Мбаппе відповів ударом у поперечину, і на тому гру було завершено.

Бельгія переграла Австрію

Перед матчем в обох команд було по 13 балів, а перемога в цьому протистоянні гарантувала одній з команд кваліфікацію на головний континентальний турнір.

Бельгійці почали активно і вже на 12-й хвилині вийшли вперед. Після цього голів не було аж до другого тайму, коли Лукебакіо забив вдруге, а Лукаку довів рахунок до розгромного.

Та наприкінці матчу господарі повернули інтригу: спочатку забив Лаймер, а на 84-й хвилині — Забітцер, який фактично щойно з'явився на полі та реалізував пенальті.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" ухвалив рішення.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.

Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.