Збірна України залишилась без важливого футболіста на матчі відбору на Євро-2024

Сергій Кривцов з м'ячем в руках на тренуванні збірної України. Фото: УАФ

У збірної України втрата в складі на два матчі відбору на чемпіонат Європи-2024. Пошкодження отримав один із гравців центру захисту.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

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За інформацією УАФ, проти Північної Македонії та Мальти не зіграє 32-річний центральний захисник Сергій Кривцов.

Наразі відомо, що у гравця "Інтер Маямі" м’язова травма задньої поверхні стегна.

В УАФ зазначили, що після гри з Північною Македонією Кривцов відправиться до США в розташування свого клубу.

Також в УАФ зазначили, що від травми відновився центральний захисник Денис Попов.

Зазначимо, що Кривцов був головною опцією на заміну в парі центральних захисників Іллі Забарного та Миколи Матвієнка. При цьому Сергій добре відіграв у минулих матчах збірної проти Англії та Італії.

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