Збірна України залишилась без важливого футболіста на матчі відбору на Євро-2024
У збірної України втрата в складі на два матчі відбору на чемпіонат Європи-2024. Пошкодження отримав один із гравців центру захисту.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Збірна України зіграє 14 жовтня проти Північної Македонії, а 17-го жовтня команду чекає матч з Мальтою в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.
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За інформацією УАФ, проти Північної Македонії та Мальти не зіграє 32-річний центральний захисник Сергій Кривцов.
Наразі відомо, що у гравця "Інтер Маямі" м’язова травма задньої поверхні стегна.
В УАФ зазначили, що після гри з Північною Македонією Кривцов відправиться до США в розташування свого клубу.
Також в УАФ зазначили, що від травми відновився центральний захисник Денис Попов.
Зазначимо, що Кривцов був головною опцією на заміну в парі центральних захисників Іллі Забарного та Миколи Матвієнка. При цьому Сергій добре відіграв у минулих матчах збірної проти Англії та Італії.
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