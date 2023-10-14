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Збірна України залишилась без важливого футболіста на матчі відбору на Євро-2024

14 жовтня 2023 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України залишилась без важливого футболіста на матчі відбору на Євро-2024
Сергій Кривцов з м'ячем в руках на тренуванні збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У збірної України втрата в складі на два матчі відбору на чемпіонат Європи-2024. Пошкодження отримав один із гравців центру захисту.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

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Збірна України зіграє 14 жовтня проти Північної Македонії, а 17-го жовтня команду чекає матч з Мальтою в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

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За інформацією УАФ, проти Північної Македонії та Мальти не зіграє 32-річний центральний захисник Сергій Кривцов.

Наразі відомо, що у гравця "Інтер Маямі" м’язова травма задньої поверхні стегна.

В УАФ зазначили, що після гри з Північною Македонією Кривцов відправиться до США в розташування свого клубу.

Також в УАФ зазначили, що від травми відновився центральний захисник Денис Попов.

Зазначимо, що Кривцов був головною опцією на заміну в парі центральних захисників Іллі Забарного та Миколи Матвієнка. При цьому Сергій добре відіграв у минулих матчах збірної проти Англії та Італії.

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