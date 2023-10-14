Сборная Украины осталась без важного футболиста на матчи отбора на Евро-2024

Сергей Кривцов с мячом в руках на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

У сборной Украины потеря в составе на два матча отбора на чемпионат Европы-2024. Повреждения получил один из игроков центра защиты.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

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По информации УАФ, против Северной Македонии и Мальты не сыграет 32-летний центральный защитник Сергей Кривцов.

Известно, что у игрока "Интер Майами" мышечная травма задней поверхности бедра.

В УАФ отметили, что после игры с Северной Македонией Кривцов отправится в США в расположение своего клуба.

Также в УАФ отметили, что от травм восстановился центральный защитник Денис Попов.

Отметим, что Кривцов был главной опцией на смену в паре центральных защитников Ильи Забарного и Николая Матвиенко. При этом Сергей хорошо отыграл в прошлых матчах сборной против Англии и Италии.

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