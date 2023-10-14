Сборная Украины осталась без важного футболиста на матчи отбора на Евро-2024
У сборной Украины потеря в составе на два матча отбора на чемпионат Европы-2024. Повреждения получил один из игроков центра защиты.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
Сборная Украины сыграет 14 октября против Северной Македонии, а 17 октября команду ждет матч с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.
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По информации УАФ, против Северной Македонии и Мальты не сыграет 32-летний центральный защитник Сергей Кривцов.
Известно, что у игрока "Интер Майами" мышечная травма задней поверхности бедра.
В УАФ отметили, что после игры с Северной Македонией Кривцов отправится в США в расположение своего клуба.
Также в УАФ отметили, что от травм восстановился центральный защитник Денис Попов.
Отметим, что Кривцов был главной опцией на смену в паре центральных защитников Ильи Забарного и Николая Матвиенко. При этом Сергей хорошо отыграл в прошлых матчах сборной против Англии и Италии.
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