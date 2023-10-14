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Португалия, Франция и Бельгия досрочно вышли на Евро-2024

14 октября 2023 09:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Португалия, Франция и Бельгия досрочно вышли на Евро-2024
Мбаппе. Фото: Reuters/ Piroshka Van Der Wouw
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Еще три сборные получили путевки на Чемпионат Европы 2024 и составили компанию хозяевам турнира Германии. Одержали важные победы и досрочно вышли на Евро команды Португалии, Франции и Бельгии.

Обзор матчей одних из сильнейших европейских сборных в материале Новини.LIVE.

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На 18-й минуте Гонсалу Рамуш открыл счет ударом головой. Затем Криштиану Роналду удвоил преимущество своей команды с пенальти.

Во второй 45-минутке забивали уже обе команды. Сначала Давид Ханцко сократил отставание Словакии, затем дубль оформил Криштиану Роналду, а затем снова до минимума сократил разрыв между командами Станислав Лоботко.

Мбаппе отличился дублем

Французы в игре с Нидерландами забили быстрый гол. Клос хорошо отработал на своем фланге и сделал легкую подачу в штрафную, которую точно завершил Мбаппе.

мбаппе
Мбаппе. Фото: Reuters/Piroshka Van Der Wouw

Затем голландцы пытались счет сравнять. Сначала Дюмфрис, затем Симмонс создавали угрозу у ворот Меньяна, но до гола дело не дошло.

Второй тайм начался снова с быстрого гола французов. Теперь у Мбаппе ушло восемь минут, чтобы провести еще гол после начала игры. На этот раз Нидерланды ответили голом, но судья зафиксировал офсайд.

Последние 15 минут казалось, что команды будут просто доигрывать, но Нидерланды неожиданно отыграли один мяч стараниями Хартмана. На это Мбаппе ответил ударом в перекладину, и на том игра была завершена.

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Перед матчем у обеих команд было по 13 баллов, а победа в этом противостоянии гарантировала одной из команд квалификацию на главный континентальный турнир.

Бельгийцы начали активно и уже на 12-й минуте вышли вперед. После этого голов не было до второго тайма, когда Лукебакио забил второй раз, а Лукаку довел счет до разгромного.

Но в конце матча хозяева вернули интригу: сначала забил Лаймер, а на 84-й минуте фактически появившийся на поле Забитцер реализовал пенальти.

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