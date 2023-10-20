Чемпион мира-2022 по футболу дисквалифицирован на два года

Алехандро Гомес в "Монце". Фото: instagram.com/papugomez_official/

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес не сможет выйти на поле в течение двух ближайших лет. Именно на такой срок аргентинского футболиста дисквалифицировали.

Причиной для жесткого решения в отношении Гомеса стало употребление игроком допинга, сообщает Relevo.

Читайте также:

"Папу" Гомесу, который прекрасно знаком болельщикам харьковского "Металлиста", придется провести несколько лет без активных выступлений. Учитывая, что сейчас аргентинскому футболисту уже 35 лет, двухлетняя дисквалификация может означать для него окончание карьеры.

"Папу" Гомес и Анхель Ди Мария. Фото: instagram.com/papugomez_official/

Почему дисквалифицировали Гомеса

Инцидент произошел во время Кубка Мира-2022, который сборная Аргентины выиграла. "Папу" Гомес был футболистом ротации в команде Лионеля Скалони. После победного для "альбиселесте" турнира он пропал из заявки команды.

Накануне Мундиаля Алехандро сдал пробу на допинг после одного из матчей испанской "Севильи". Результат оказался положительным. Футболист подал апелляцию, которую рассматривали больше полугода.

За это время Гомес успел сменить команду. У него почти не было предложений от других клубов, поскольку никто не хотел рисковать пригласить игрока, которого могут дисквалифицировать. В итоге итальянская "Монца" пошла на риск, и аргентинец успел сыграть за новую команду несколько матчей.

Сам аргентинец оправдывается тем, что выпил сироп своего ребенка без предписания доктора. Лекарство содержало запрещенное вещество, о котором Гомес не знал.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Роналду сыграет за "Аль-Наср" вместе со своим сыном.