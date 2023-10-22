Усик — Ф'юрі: названо офіційну дату бою

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: talkSPORT

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF українця Олександра Усика та володаря поясу WBC британця Тайсона Ф'юрі має дату. Її офіційно повідомлять після бою "Циганського короля" проти Френсіса Нганну.

Однак менеджер Ф'юрі Спенсер Браун вже повідомив про неї в ефірі YouTube-каналу Boxing King Media.

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Усик за свою кар'єру виграла 21 бій, із них 14 достроково. У Ф'юрі 33 перемоги, 24 нокаутами та одна нічия. Обидва боксери не знають гіркоти поразок.

Усик та Ф'юрі знають точну дату бою

За словами Брауна, Усик та Ф'юрі підписали контракти на бій 23 грудня. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання щодо недостатнього часу на підготовку Олександра. Раніше в ЗМІ публікувалися чутки про необхідність українця провести 14-тижневий тренувальний табір.

"Можу запевнити вас, що це не так. Я вам категорично можу сказати, що збираємося провести бій 23 грудня. Насправді ми ні про що інше не турбуємося.

Учора ввечері ми обговорили ситуацію з Джорджем та Френком Уорренами. У нас була довга розмова. Ми готуємось до 23-го грудня", — сказав менеджер.

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