Махачев шокировал Волкановски в начале боя: видео нокаута

Махачев ударом ногой в голову отправил Волкановски в нокдаун. Фото: mmajunkie.usatoday.com

В Абу-Даби завершился турнир UFC 294. В главном событии шоу состоялся реванш между чемпионом легкого веса Исламом Махачевым и обладателя титула в полулегком дивизионе Александра Волкановски.

Бой завершился в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski 2🔥



Islam now has an impressive 13 fight win streak🤯 pic.twitter.com/hmmFCgYbw3 — 🔥 (@FireMMAVid) October 22, 2023

Такого реванша Махачева и Волкановски не ждали

Махачев изначально должен был провести второй поединок против Чарльза Оливейры, но незадолго до назначенной даты бразилец травмировался.

За 10 дней до боя на замену вышел Волкановски. Алекс сильно рисковал, выходя на поединок без подготовки.

Когда же начался бой, то Махачев пошел в атаку с ударами и затем попытался провести перевод в партер. Бывший регбист Волкановски отразил атаку соперника и затем они боролись в клинче у сетки.

После вязкой борьбы бойцы вернулись в стойку и Махачев пробил ногой в голову — Волкановски упал на настил и Ислам бил его до остановки рефери.

Итог поединка: победа Махачева техническим нокаутом в первом раунде.

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