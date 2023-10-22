Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Махачев шокировал Волкановски в начале боя: видео нокаута arrow

Махачев шокировал Волкановски в начале боя: видео нокаута

22 октября 2023 08:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Махачев шокировал Волкановски в начале боя: видео нокаута
Махачев ударом ногой в голову отправил Волкановски в нокдаун. Фото: mmajunkie.usatoday.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Абу-Даби завершился турнир UFC 294. В главном событии шоу состоялся реванш между чемпионом легкого веса Исламом Махачевым и обладателя титула в полулегком дивизионе Александра Волкановски.

Бой завершился в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый поединок бойцов прошел в феврале текущего года и тогда неоднозначным решением судей победил россиянин.

Такого реванша Махачева и Волкановски не ждали

Махачев изначально должен был провести второй поединок против Чарльза Оливейры, но незадолго до назначенной даты бразилец травмировался.

За 10 дней до боя на замену вышел Волкановски. Алекс сильно рисковал, выходя на поединок без подготовки.

Когда же начался бой, то Махачев пошел в атаку с ударами и затем попытался провести перевод в партер. Бывший регбист Волкановски отразил атаку соперника и затем они боролись в клинче у сетки.

После вязкой борьбы бойцы вернулись в стойку и Махачев пробил ногой в голову — Волкановски упал на настил и Ислам бил его до остановки рефери.

Итог поединка: победа Махачева техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Актуальное по теме