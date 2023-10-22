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Махачев шокував Волкановськи на початку бою: відео нокауту

22 жовтня 2023 08:31
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Агабекян Карен
редактор
Махачев шокував Волкановськи на початку бою: відео нокауту
Махачев ударом ногою в голову відправив Волкановськи у нокдаун. Фото: mmajunkie.usatoday.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Абу-Дабі завершився турнір UFC 294. У головній події шоу відбувся реванш між чемпіоном легкої ваги Ісламом Махачевим та володарем титулу у напівлегкому дивізіоні Александра Волкановськи.

Бій завершився у першому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший поєдинок бійців пройшов у лютому поточного року, і тоді неоднозначним рішенням суддів переміг росіянин.

Такого реваншу Махачева та Волкановськи не чекали

Махачев спочатку мав провести другий поєдинок проти Чарльза Олівейри, але незадовго до призначеної дати бразилець травмувався.

За 10 днів до бою на заміну вийшов Волкановськи. Алекс дуже ризикував, виходячи на поєдинок без підготовки.

Коли ж почався бій, Махачев пішов в атаку з ударами й потім спробував провести переведення в партер. Колишній регбіст Волкановски відбив атаку суперника й потім вони боролися в клінчі біля сітки.

Після в'язкої боротьби бійці повернулися в стійку і Махачев пробив ногою в голову — Волкановски впав на підлогу й Іслам бив його до зупинки рефері.

Підсумок поєдинку: перемога Махачева технічним нокаутом у першому раунді.

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