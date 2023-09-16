У Романа Долидзе сорвался бой: соперник уволился из UFC

Боец UFC Роман Долидзе. Фото: MMA Junkie — USA Today

У проживавшего до полномасштабного российского вторжения в Одессе грузинского бойца Романа Долидзе проблемы. У него сорвался поединок.

Дерек Брансон и UFC прекратили сотрудничество, сообщил портал MMA Fighting.

Читайте также:

Бой между Долидзе и 39-летним Брансоном должен был пройти 11 ноября на турнире UFC 295. В главном событии шоу чемпион тяжелого веса Джон Джонс будет защищать титул в бою со Стипе Миочичем.

Долидзе ищет нового соперника

О причинах ухода Брансона из UFC после 11 лет сотрудничества не сообщается. Вероятно, это была инициатива бойца, поскольку в промоушене рассчитывали на его бой с Долидзе.

Также Дерек сразу после разрыва контракта вызвал на поединок популярного влогера Джейка Пола.

Долидзе через социальные сети вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC из Австралии Роберта Уиттакера и экс-претендента Джареда Каннонира.

"Брансон выбыл. Роберт, я слышал, ты хочешь подраться в конце года, давай сделаем это! В ноябре или декабре! Либо Каннонир", — написал Долидзе.

35-летний Долидзе в UFC выиграл шесть поединков и два поражения. В крайнем поединке боец единогласным решением судей уступил итальянцу Марвину Веттори.

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.

Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук в первый раз ответил на обвинения в предательстве Украины: что он произнес.

"Реал" решил судьбу Лунина: что будет с украинским голкипером.

Игрок "Зари" рассказал правду об увольнении Лалатовича.

Фьюри согласился на сражение с Усиком: известно главное условие.