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У Романа Долідзе зірвався бій: суперник звільнився з UFC

16 вересня 2023 10:02
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Агабекян Карен
редактор
У Романа Долідзе зірвався бій: суперник звільнився з UFC
Боєць UFC Роман Долідзе. Фото: MMA Junkie — USA Today
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У грузинського бійця Романа Долідзе, який проживав до повномасштабного російського вторгнення в Одесі, проблеми. У нього зірвався поєдинок.

Дерек Брансон та UFC припинили співпрацю, повідомив портал MMA Fighting.

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Бій між Долідзе та 39-річним Брансоном мав відбутися 11 листопада на турнірі UFC 295. У головній події шоу чемпіон важкої ваги Джон Джонс захищатиме титул у бою зі Стіпе Міочичем.

Долідзе шукає нового суперника

Про причини звільнення Брансона з UFC після 11 років співпраці не повідомляється. Ймовірно, це була ініціатива бійця, оскільки у промоції розраховували на його бій з Долідзе.

Також Дерек відразу після розриву контракту викликав на поєдинок популярного влогера Джейка Пола.

Долідзе через соціальні мережі викликав на поєдинок колишнього чемпіона UFC з Австралії Роберта Уіттакера та експретендента Джареда Канноніра.

"Брансон вибув. Роберте, я чув, ти хочеш побитися наприкінці року, давай зробимо це! У листопаді чи грудні! Або Каннонір", — написав Долідзе.

35-річний Долідзе в UFC виграв шість поєдинків та дві поразки. У крайньому поєдинку боєць одноголосним рішенням суддів поступився італійцеві Марвіну Ветторі.

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