Одессит Долидзе получил бой в UFC

Боец UFC Роман Долидзе. Фото: UFC

Известный грузинский боец и одессит Роман Долидзе получил поединок в UFC. Бывший чемпион украинского промоушена WWFC подерется в ноябре.

Соперником грузина станет американский ветеран Дерек Брансон, сообщил портал MMAFighting.

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35-летний грузин провел в MMA 14 поединков, 12 выиграл и два проиграл. Его 39-летний оппонент победил в 23 боях и потерпел фиаско в девяти.

Долидзе возвращается после поражения

Долидзе в марте текущего года прервал серию из четырех побед, где в числе его "скальпов" был известный шведский боец Джек Херманссон. Грузин проиграл единогласным решением судей бывшему претенденту на титул в среднем весе Итальянцу Марвину Веттори.

Отметим, что Долидзе в UFC выступает с 2020 года и с тех пор выиграл шесть боев и два проиграл.

Брансон дерется в UFC с 2012 года и с тех пор подрался с несколькими поколениями топовіх бойцов. Свои два крайние поединки ветеран проиграл досрочно во втором раунде Джареду Каннониру и Дрикусу Дю Плесси.

Бой Долидзе и Брансона состоится 11 ноября в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке на шоу UFC 295, в главном событии которого подерутся чемпион тяжелого веса Джон Джонс и рекордсмен по защитам титула в дивизионе Стипе Миочич.

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