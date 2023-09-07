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Одесит Долідзе отримав бій у UFC

7 вересня 2023 13:50
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Агабекян Карен
редактор
Одесит Долідзе отримав бій у UFC
Боєць UFC Роман Долідзе. Фото: UFC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Відомий грузинський боєць та одесит Роман Долідзе отримав поєдинок у UFC. Колишній чемпіон українського промоушену WWFC поб'ється в листопаді.

Суперником грузина стане американський ветеран Дерек Брансон, повідомив портал MMAFighting.

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35-річний грузин провів у MMA 14 поєдинків, 12 виграв та два програв. Його 39-річний опонент переміг у 23 боях і зазнав фіаско у дев'яти.

Долідзе повертається після поразки

Долідзе у березні поточного року перервав серію з чотирьох перемог, де серед його "скальпів" був відомий шведський боєць Джек Херманссон. Грузин програв одностайним рішенням суддів колишньому претенденту на титул у середній вазі Італійцю Марвіну Ветторі.

Зазначимо, що Долідзе в UFC виступає з 2020 року і з того часу виграв шість боїв та два програв.

Брансон б'ється в UFC з 2012 року і з того часу побився з кількома поколіннями топових бійців. Свої два крайні поєдинки ветеран програв достроково у другому раунді Джареду Канноніру та Дрікусу Дю Плессі.

Бій Долідзе та Брансона відбудеться 11 листопада у "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку на шоу UFC 295, у головній події якого поб'ються чемпіон важкої ваги Джон Джонс і рекордсмен із захисту титулу в дивізіоні Стипе Міочіч.

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