Одесит Долідзе отримав бій у UFC

Боєць UFC Роман Долідзе. Фото: UFC

Відомий грузинський боєць та одесит Роман Долідзе отримав поєдинок у UFC. Колишній чемпіон українського промоушену WWFC поб'ється в листопаді.

Суперником грузина стане американський ветеран Дерек Брансон, повідомив портал MMAFighting.

Читайте також:

35-річний грузин провів у MMA 14 поєдинків, 12 виграв та два програв. Його 39-річний опонент переміг у 23 боях і зазнав фіаско у дев'яти.

Долідзе повертається після поразки

Долідзе у березні поточного року перервав серію з чотирьох перемог, де серед його "скальпів" був відомий шведський боєць Джек Херманссон. Грузин програв одностайним рішенням суддів колишньому претенденту на титул у середній вазі Італійцю Марвіну Ветторі.

Зазначимо, що Долідзе в UFC виступає з 2020 року і з того часу виграв шість боїв та два програв.

Брансон б'ється в UFC з 2012 року і з того часу побився з кількома поколіннями топових бійців. Свої два крайні поєдинки ветеран програв достроково у другому раунді Джареду Канноніру та Дрікусу Дю Плессі.

Бій Долідзе та Брансона відбудеться 11 листопада у "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку на шоу UFC 295, у головній події якого поб'ються чемпіон важкої ваги Джон Джонс і рекордсмен із захисту титулу в дивізіоні Стипе Міочіч.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше під час переходу до нового клубу.

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера.

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко.

Нагельсманн вибрав нову команду: йдуть переговори.

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Роналду оголосив про завершення суперництва із Мессі.