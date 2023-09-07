Український боєць ефектно переміг суперника та отримав контракт із UFC

Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Сідей. Фото: instagram.com/sideymma

Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Сідей ефектним нокаутом переміг суперника на турнірі Dana White's Contender Series 2023. Цього українцю вдалося досягти ще в першому раунді.

UFC показав відео завершення поєдинку.

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Як Сергій Сідей отримав контракт у UFC

Українець Сергій Сідей має 10 перемог, 8 із них — нокаутом та лише одну поразку. Із шести років він живу в Канаді, однак на змаганнях представляє Україну.

Під час поєдинку з американцем Рамоном Таверасом, в якого 8 перемог та 2 поразки, український боєць нокаутом переміг останнього у першому ж раунді. Сідей мало не "забив" противника, через що суддя був змушений зупинити поєдинок.

Serhiy Sidey drops the HAMMER 💥



Big first round finish on #DWCS Week 5! pic.twitter.com/osu7qQR3Ot — UFC (@ufc) September 6, 2023

Сергій отримав прихильність президента UFC Дейну Вайта, вразивши його своїм виступом. Той запропонував Сідею контракт.

"Ти прийшов та зробив те, що мав, і виглядав у цьому дуже добре. Ти пройшов, вітаю! Прекрасний бій, хлопче", — зазначив Вайт.

Сідей дебютував у професійному боксі 2018 року й зазнав лише однієї поразки від канадця Матео Вогеля у 2020 році. Українець боксує у ваговій категорії до 61 кг, де чемпіоном є Шон О'Меллі.

Джерело: instagram.com/sideymma

Нагадаємо, що в Парижі пройшов турнір UFC Fight Night 226. У головній події колишній претендент на чемпіонський титул у важкій вазі француз Сіріл Ган бився з добре знайомим українській публіці молдаванином Сергієм Співаком.