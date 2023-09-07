Український боєць ефектно переміг суперника та отримав контракт із UFC
Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Сідей ефектним нокаутом переміг суперника на турнірі Dana White's Contender Series 2023. Цього українцю вдалося досягти ще в першому раунді.
UFC показав відео завершення поєдинку.
Як Сергій Сідей отримав контракт у UFC
Українець Сергій Сідей має 10 перемог, 8 із них — нокаутом та лише одну поразку. Із шести років він живу в Канаді, однак на змаганнях представляє Україну.
Під час поєдинку з американцем Рамоном Таверасом, в якого 8 перемог та 2 поразки, український боєць нокаутом переміг останнього у першому ж раунді. Сідей мало не "забив" противника, через що суддя був змушений зупинити поєдинок.
Serhiy Sidey drops the HAMMER 💥— UFC (@ufc) September 6, 2023
Big first round finish on #DWCS Week 5! pic.twitter.com/osu7qQR3Ot
Сергій отримав прихильність президента UFC Дейну Вайта, вразивши його своїм виступом. Той запропонував Сідею контракт.
"Ти прийшов та зробив те, що мав, і виглядав у цьому дуже добре. Ти пройшов, вітаю! Прекрасний бій, хлопче", — зазначив Вайт.
Сідей дебютував у професійному боксі 2018 року й зазнав лише однієї поразки від канадця Матео Вогеля у 2020 році. Українець боксує у ваговій категорії до 61 кг, де чемпіоном є Шон О'Меллі.
Нагадаємо, що в Парижі пройшов турнір UFC Fight Night 226. У головній події колишній претендент на чемпіонський титул у важкій вазі француз Сіріл Ган бився з добре знайомим українській публіці молдаванином Сергієм Співаком.