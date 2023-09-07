Украинский боец эффектно победил соперника и получил контракт с UFC

Украинский боец смешанных единоборств Сергей Сидей. Фото: instagram.com/sideymma

Украинский боец смешанных единоборств Сергей Сидей эффектным нокаутом победил соперника на турнире Dana White's Contender Series 2023. Этого украинцу удалось добиться еще в первом раунде.

UFC показал видео завершения поединка.

Читайте также:

Как Сергей Сидей получил контракт у UFC

Украинец Сергей Сидей получил 10 побед, 8 из них — нокаутом и только одно поражение. С шести лет живет в Канаде, однако на соревнованиях представляет Украину.

Во время поединка с американцем Рамоном Таверасом, у которого 8 побед и 2 поражения, украинский боец нокаутом победил последнего в первом же раунде. Сидей чуть ли не "забил" противника, из-за чего судья был вынужден остановить поединок.

Serhiy Sidey drops the HAMMER 💥



Big first round finish on #DWCS Week 5! pic.twitter.com/osu7qQR3Ot — UFC (@ufc) September 6, 2023

Сергей получил благосклонность президента UFC Дэйна Вайта, поразив его своим выступлением. Тот предложил Сидею контракт.

"Ты пришел и сделал то, что имел, и выглядел в этом очень хорошо. Ты прошел, поздравляю! Прекрасный бой, парень", — отметил Уайт.

Сидей дебютировал в профессиональном боксе 2018 года и потерпел лишь одно поражение от канадца Матео Вогеля в 2020 году. Украинец боксирует в весовой категории до 61 кг, где чемпионом является Шон О'Мелли.

Источник: instagram.com/sideymma

Напомним, что в Париже прошел турнир UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на чемпионский титул в тяжелом весе француз Сирил Ган сразился с хорошо знакомым украинской публике молдаванином Сергеем Спиваком.