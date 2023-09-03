В UFC Сіріл Ган достроково виграв у колишнього чемпіона української WWFC: відео перемоги
У Парижі пройшов турнір UFC Fight Night 226. У головній події колишній претендент на чемпіонський титул у важкій вазі француз Сіріл Ган бився з добре знайомим українській публіці молдаванином Сергієм Співаком.
Ган підійшов до цього двобою після поразки від Джона Джонса, повідомив портал Новини.LIVE.
Ciryl's hammer fists at the end were brutal #UFCParis— Bloody Elbow (@BloodyElbow) September 2, 2023
pic.twitter.com/HmJxhv61CU
За свою нетривалу кар'єру в MMA Ган двічі бився за титул, але Френсісу Нганну поступився рішенням суддів, а Джонс його задушив у першому раунді.
Співак добре відомий в Україні як колишній чемпіон раніше популярної вітчизняної організації WWFC.
Огляд поєдинку
Поєдинок розпочався несподівано для багатьох. Гану вдавалося легко пересуватися на ногах і розбивати суперника з дистанції. Співак у відповідь зміг запропонувати лише спроби вплутатися в клінч, який одразу розривався. Незважаючи на хорошу боротьбу Сергія, йому не вдалося переводити на підлогу представника муай-тай, у якого в партері проблеми.
Cyril Gane gets it done in the 2nd. #UFCParis pic.twitter.com/mQSnzB7UeF- ClippyMcClipFace. (@UnitedAnother) September 2, 2023
До бою здавалося, що Співак зможе переводити бій на підлогу, але йому такої можливості не дали, і в другому раунді француз наростив темп. В одному з епізодів Співак був затиснутий у сітки та пропустив багато ударів. Рефері довелося втрутитися та зупинити бій.
Підсумок: перемога Гана технічним нокаутом у другому раунді.
Для Гана ця перемога стала 12-ю у кар'єрі, при двох поразках. Співак зазнав четвертого фіаско, але має також 16 перемог.
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