Турнір UFC завершився потужним нокаутом: як британець "відключив" поляка

Том Аспіналл переміг Тибуру. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У Лондоні відбувся турнір UFC Fight Night 224. В головній події важковаговик з Англії Том Аспіналл зустрівся з поляком Марчином Тибурою.

Перемогу технічним нокаутом здобув Аспінал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Аспінал до липня минулого року вів переможну серію та був близький до титульного поєдинку. Але влітку Том травмувався на початку поєдинку з Кертісом Блейдсом та не зміг продовжити бій. Через це британцю була зарахована поразка технічним нокаутом.

Огляд бою

Аспінал активно почав поєдинок й розстрілював суперника у стійці. Тибура був дуже інертним, й частіше відступав. До того ж поляк сильно боявся тейкдауна.

В одному з епізодів Аспіналл відправив поляка в нокдаун ударом правою. Потім англієць почав добивати Тибуру. Рефері зупинив односторонній поєдинок.

Результат: перемога Аспінала технічним нокаутом в першому раунді.

Після бою Том заявив, що планує провести наступний поєдинок проти переможця протистояння Сіріла Гана та Сергія Співака. Після цього британець планує битися за титул Наразі чемпіоном важкої ваги UFC є легендарний Джон Джонс. Перший його захист поясу пройде проти ветерана Стіпе Міочича.

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