Турнир UFC завершился мощным нокаутом: как британец "отключил" поляка

Том Аспинал победил Тибуру. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В Лондоне состоялся турнир UFC Fight Night 224. В главном событии тяжеловес из Англии Том Аспиналл встретился с поляком Марчином Тыбурой.

Победу техническим нокаутом одержал Аспиналл, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Аспиналл до июля прошлого года вел победную серию и был близок к титульному поединку. Но летом Том травмировался в начале поединка с Кертисом Блэйдсом и не смог продолжить бой. Поэтому британцу было засчитано поражение техническим нокаутом.

Обзор боя

Аспиналл активно начал поединок и расстреливал соперника в стойке. Тыбура был очень инертным и чаще отступал. К тому же поляк сильно опасался тейкдауна.

В одном из эпизодов Аспиналл отправил поляка в нокдаун ударом правой. Затем англичанин начал добивать Тыбуру. Рефери остановил односторонний поединок.

Результат: победа Аспинала техническим нокаутом в первом раунде.

После боя Том заявил, что планирует провести следующий поединок против победителя противостояния Сирила Гана и Сергея Спивака. После этого британец планирует сразиться за титул. Сейчас чемпионом тяжелого веса UFC является легендарный Джон Джонс. Первая его защита пояса пройдет против ветерана Стипе Миочича.

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