Богачук знову виграв нокаутом у першому раунді: відео удару українця

Сергій Богачук у центрі з титулом. Фото: twitter.com/SBohachuk

Свій черговий поєдинок у професійному боксі провів український нокаутер Сергій Богачук. Поєдинок відбувся у Chumash Casino, Санта-Інес, США.

Суперником українця став досвідчений боксер із Гани Патрік Аллоті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Богачук є унікальним боксером, оскільки має 100% перемог нокаутами. При цьому поразка також дострокова.

Огляд поєдинку

У рамках першої середньої ваги (до 69,9 кг) Богачук із перших секунд почав піддавлювати опонента до канатів. Аллоті розумів, що його суперник має нокаутуючий удар і тому почав відверто відступати.

Затиснувши боксера з Гани в кутку, Сергій змусив його відбиватися, і потім зустрів контрударом. Алоті впав, а рефері зупинив поєдинок.

Результат: перемога Богачука нокаутом у першому раунді.

Ця перемога стала для Богачука 23-ю у професійній кар'єрі, і всі бої він завершив достроково. У кар'єрі в українця лише одна поразка, яку він зазнав у 2021-му році в бою з досвідченим Брендоном Адамсом.

32-річний Аллоті за свою кар'єру виграв 42 поєдинки, з них 32 нокаутом і п'ять програв. Зазначимо, що боксер із Гани чотири рази поступався достроково.

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