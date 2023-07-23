Богачук снова выиграл нокаутом в первом раунде: видео удара украинца

Сергей Богачук по центру с титулом. Фото: twitter.com/SBohachuk

Свой очередной поединок в профессиональном боксе провел украинский нокаутер Сергей Богачук. Поединок состоялся в Chumash Casino, Санта-Инес, США.

Соперником украинца стал опытный боксер из Ганы Патрик Аллоти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Богачук является уникальным боксером, поскольку у него 100% побед нокаутами. При этом поражение также досрочное.

Обзор поединка

В рамках первого среднего веса (до 69,9 кг) Богачук с первых секунд начал поддавливать оппонента к канатам. Аллоти понимал, что его соперник имеет нокаутирующий удар и поэтому начал откровенно отступать.

Зажав боксера из Ганы в углу Сергей вынудил его отбиваться, и затем встретил контрударом. Аллоти упал, а рефери остановил поединок.

Результат: победа Богачука нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для Богачука 23-й в профессиональной карьере, и все бои он завершил досрочно. В карьере у украинца всего одно поражение, которое он потерпел в 2021-м году в бою с опытным Брэндоном Адамсом.

32-летний Аллоти за свою карьеру выиграл 42 поединка, из них 32 нокаутом, и пять проиграл. Отметим, что боксер из Ганы четырежды уступал досрочно.

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