В UFC Сирил Ган досрочно выиграл у бывшего чемпиона украинской WWFC: видео победы

Ган бьет Спивака. Фото: USA TODAY Sports

В Париже прошел турнир UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на чемпионский титул в тяжелом весе француз Сирил Ган подрался с хорошо знакомым украинской публике молдаванином Сергеем Спиваком.

Ган подошел к этому поединку после поражения от Джона Джонса, сообщил портал Новини.LIVE.

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pic.twitter.com/HmJxhv61CU — Bloody Elbow (@BloodyElbow) September 2, 2023

За свою непродолжительную карьеру в MMA Ган дважды дрался за титул, но Фрэнсису Нганну уступил решением судей, а Джонс его задушил в первом раунде.

Спивак хорошо известен в Украине как бывший чемпион ранее популярной отечественной организации WWFC.

Обзор поединка

Поединок начался неожиданно для многих. Гану удавалось очень легко передвигаться на ногах и разбивать соперника с дистанции. Спивак в ответ смог предложить только попытки ввязаться в клинч, который сразу разрывался. Несмотря на хорошую борьбу Сергея, ему не удалось переводить на настил представителя муай-тай, у которого в партере проблемы.

До боя казалось, что Спивак сможет переводить бой на настил, но ему такой возможности не дали и во втором раунде француз нарастил темп. В одном из эпизодов Спивак был зажат у сетки и пропустил много ударов. Рефери пришлось вмешаться и остановить бой.

Итог: победа Гана техническим нокаутом во втором раунде.

Для Гана эта победа стала 12-й в карьере, при двух поражениях. Спивак потерпел четвертое фиаско, но у него также 16 побед.

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