В UFC Сирил Ган досрочно выиграл у бывшего чемпиона украинской WWFC: видео победы
В Париже прошел турнир UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на чемпионский титул в тяжелом весе француз Сирил Ган подрался с хорошо знакомым украинской публике молдаванином Сергеем Спиваком.
Ган подошел к этому поединку после поражения от Джона Джонса, сообщил портал Новини.LIVE.
Ciryl’s hammer fists at the end were brutal #UFCParis— Bloody Elbow (@BloodyElbow) September 2, 2023
pic.twitter.com/HmJxhv61CU
За свою непродолжительную карьеру в MMA Ган дважды дрался за титул, но Фрэнсису Нганну уступил решением судей, а Джонс его задушил в первом раунде.
Спивак хорошо известен в Украине как бывший чемпион ранее популярной отечественной организации WWFC.
Обзор поединка
Поединок начался неожиданно для многих. Гану удавалось очень легко передвигаться на ногах и разбивать соперника с дистанции. Спивак в ответ смог предложить только попытки ввязаться в клинч, который сразу разрывался. Несмотря на хорошую борьбу Сергея, ему не удалось переводить на настил представителя муай-тай, у которого в партере проблемы.
Cyril Gane gets it done in the 2nd. #UFCParis pic.twitter.com/mQSnzB7UeF— ClippyMcClipFace. (@UnitedAnother) September 2, 2023
До боя казалось, что Спивак сможет переводить бой на настил, но ему такой возможности не дали и во втором раунде француз нарастил темп. В одном из эпизодов Спивак был зажат у сетки и пропустил много ударов. Рефери пришлось вмешаться и остановить бой.
Итог: победа Гана техническим нокаутом во втором раунде.
Для Гана эта победа стала 12-й в карьере, при двух поражениях. Спивак потерпел четвертое фиаско, но у него также 16 побед.
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