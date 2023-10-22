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Топовый боец UFC просит Кадырова дать ему оружие и отправить на войну

22 октября 2023 18:33
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Агабекян Карен
редактор
Топовый боец UFC просит Кадырова дать ему оружие и отправить на войну
Боец UFC Хамзат Чимаев. Фото: UFC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На прошедшем в Абу-Даби турнире UFC 294 представляющий ОАЭ чеченский боец Хамзат Чимаев победил бывшего чемпиона Камару Усмана. Победа позволила бойцу стать главным претендентом на титул.

Однако удивила не его победа, а слова после боя, которые привели росСМИ.

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Чимаев за свою карьеру выиграл 13 поединков и не потерпел ни одного поражения. Ранее боец представлял Швецию, но покинул страну после того, как местный активист сжег Коран.

Пришлось просить Кадырова

После поединка Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову на чеченском языке. Хамзат попросил него оружие и разрешение поехать воевать за Палестину против Израиля.

"Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне и если Вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда (в Палестину). Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину", — сказал Чимаев.

Отметим, что еще до призыва к Кадырову Чимаев призывал к миру и просил, чтобы не гибли дети.

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