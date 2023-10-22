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Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

22 октября 2023 09:24
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Агабекян Карен
редактор
Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение
Чемпион мира Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF украинца Александра Усика и обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри состоится в декабре. Для завершения сложных переговоров боксерам пришлось пообщаться друг с другом.

Александр и Тайсон провели телефонный разговор, сообщил менеджер Фьюри Спенсер Браун в эфире YouTube-канала Boxing King Media.

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Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно. У Фьюри 33 победы, 24 нокаутами и одна ничья. Оба боксера не знают горечи поражений.

Усик и Фьюри вместе проведут выходные с семьями

По словам Брауна, Усик и Фьюри быстро и просто пообщались по телефону. В ходе разговора Тайсон пригласил украинца с семьей к себе в гости на выходные после боя.

"Когда мы все уладили, Фьюри сказал Усику: "Я хотел бы видеть тебя в Моркеме, где я живу. Возьми с собой детей и приезжайте на выходные", — рассказал Браун.

Отметим, что поединок Усика против Фьюри состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

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