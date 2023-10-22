Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF українця Олександра Усика та володаря поясу WBC британця Тайсона Ф'юрі відбудеться у грудні. Для завершення складних переговорів боксерам довелося поспілкуватися.

Олександр і Тайсон провели телефонну розмову, повідомив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун в ефірі YouTube-каналу Boxing King Media.

Читайте також:

Усик за свою кар'єру виграв 21 бій, із них 14 достроково. У Ф'юрі 33 перемоги, 24 нокаутами та одна нічия. Обидва боксери не знають гіркоти поразок.

Усик та Ф'юрі разом проведуть вихідні з сім'ями

За словами Брауна, Усик і Ф'юрі швидко і просто поспілкувалися телефоном. Під час розмови Тайсон запросив українця із сім'єю до себе у гості на вихідні після бою.

"Коли ми всі залагодили, Ф'юрі сказав Усику: "Я хотів би бачити тебе в Моркемі, де я живу. Візьми з собою дітей та приїжджайте на вихідні", — розповів Браун.

Зазначимо, що поєдинок Усика проти Ф'юрі відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця.

Довбик увійшов до топу найкращих футболістів світу.