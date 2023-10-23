Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца

Михаил Мудрик с партнерами по "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об успехах Михаила Мудрика в лондонском "Челси". Впервые за несколько недель эксперт не стал критиковать украинца.

Невилл считает, что Мудрик пока не играет на пределе своих возможностей, сообщает Vince.

Читайте также:

Михаил Мудрик стал одним из героев девятого тура английской Премьер-лиги. Он помог "Челси" забить два гола в ворота "Арсенала", причем стал автором второго мяча команды Маурисио Почеттино. Этого оказалось недостаточно для победы, но "синие" и сам Мудрик смотрелись очень хорошо.

Что Невилл сказал про Мудрика

Гари Невилл является одним из самых популярных экспертов на британском телевидении. В прошлом он неоднократно критиковал как Мудрика, так и "Челси", который заплатил большие деньги за молодого игрока. Но после игры Михаила в матче с "Арсеналом" (2:2) бывший защитника "Манчестер Юнайтед" поменял риторику.

Мудрик наблюдает за полетом мяча в ворота "Арсенала". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Гари Невилл считает, что Михаил Мудрик двигается в правильно направлении. Такая игра, как в матче с "Арсеналом", является доказательством этого. Однако по словам Невилла впереди у Мудрика еще долгий путь, и ему нельзя расслабляться и снижать требования к себе. Нужна стабильность.

После ничьей с "Арсеналом" лондонский "Челси" оказался на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. Михаил Мудрик сыграл за "синих" девять поединков во всех турниров и забил два мяча.

Напомним, Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба.

Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение.

Топовый боец UFC просит Кадырова дать ему оружие и отправить на войну.