Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об успехах Михаила Мудрика в лондонском "Челси". Впервые за несколько недель эксперт не стал критиковать украинца.
Невилл считает, что Мудрик пока не играет на пределе своих возможностей, сообщает Vince.
Михаил Мудрик стал одним из героев девятого тура английской Премьер-лиги. Он помог "Челси" забить два гола в ворота "Арсенала", причем стал автором второго мяча команды Маурисио Почеттино. Этого оказалось недостаточно для победы, но "синие" и сам Мудрик смотрелись очень хорошо.
Что Невилл сказал про Мудрика
Гари Невилл является одним из самых популярных экспертов на британском телевидении. В прошлом он неоднократно критиковал как Мудрика, так и "Челси", который заплатил большие деньги за молодого игрока. Но после игры Михаила в матче с "Арсеналом" (2:2) бывший защитника "Манчестер Юнайтед" поменял риторику.
Гари Невилл считает, что Михаил Мудрик двигается в правильно направлении. Такая игра, как в матче с "Арсеналом", является доказательством этого. Однако по словам Невилла впереди у Мудрика еще долгий путь, и ему нельзя расслабляться и снижать требования к себе. Нужна стабильность.
После ничьей с "Арсеналом" лондонский "Челси" оказался на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. Михаил Мудрик сыграл за "синих" девять поединков во всех турниров и забил два мяча.
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