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Мудрик ответил, бил ли он по воротам "Арсенала" или навешивал

22 октября 2023 21:13
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик ответил, бил ли он по воротам "Арсенала" или навешивал
Михаил Мудрик делится радостью с партнерами по команде. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче АПЛ против "Арсенала" украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик забил второй гол в сезоне. Однако мяч полетел по такой траектории, что многие болельщики начали называть это неудачным навесом на Рахима Стерлинга.

По поводу этой ситуации отметил лично Мудрик, а его слова привел журналист Бен Джейкобс.

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Мудрик в матче против "Арсенала" смог забить мяч и заработать пенальти в ворота соперника. Украинец стал лучшим в своей команде, но не помог выиграть, поскольку "канониры" сравняли счет.

Мудрик ответил критикам

По словам Мудрик, его гол был чем-то средним между прострелом и ударом по воротах. Михаил также отметил, что решился на этот поступок благодаря тренеру вратарей "Челси", который ему советовал следить за движениями голкипера "Арсенала" Раи.

"Это было что-то среднее между прострелом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей посоветовал мне посмотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается что-то прочитать", — сказал Мудрик.

После девяти туров "Челси" занимает 10-е место в чемпионате Англии, тогда как "Арсенал" идет вторым.

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