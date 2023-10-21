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Мудрик принес "Челси" ничью в матче с "Арсеналом"

21 октября 2023 21:31
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик принес "Челси" ничью в матче с "Арсеналом"
Герой матча – Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче девятого тура Английской премьер-лиги "Челси" на своем поле принимал "Арсенал". Украинские легионеры Михаил Мудрик и Александр Зинченко вышли с первых минут матча.

Матч завершился ничьей со счетом 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Уже на 10-й минуте Зинченко сбил на правом фланге защиты Мудрика и получил от арбитра желтую карточку.

Через минуту был момент Мудрика. После подачи с правого фланга Михаил пробил головой в руку Салиба. Арбитр сначала не увидел нарушения правил, но вскоре остановил игру и после ВАР назначил 11-метровый.

К "точке" подошел Палмер и пробил в левый нижний угол ворот — 1:0. Затем "Челси" смогло лишить "Арсенала" моментов вплоть до перерыва.

На второй тайм "Арсенал" вышел без Зинченко, которого заменил Томиясу. Мудрик появился на вторую половину и на 48-й минуте забил мяч. Михаил получил передачу на левом фланге и подойдя ближе к штрафной перебросил далеко вышедшего из ворот голкипера Раю.

Почеттино на 65-й минуте поменял Мудрика, проведшего лучший матч в карьере за "Челси".

Пропустив второй гол, "Арсенал" начал играть в футбол и вспомнил о моментах. На 77-й минуте "канониры" отыграли один мяч. Санчес подарил "круглого" Райсу и тот дальним ударом отыграл один мяч.

На 84-й минуте "Арсенал" сравнял счет. Сака подал с края штрафной, а Троссар на дальней штанге пробил в касание — 2:2.

"Челси" — "Арсенал" — 2:2

Голы: Палмер, 15 (п.), Мудрик, 48 — Райс, 77, Троссар, 84

"Челси": Санчес — Гюсто, Силва, Колвилл, Кукурелья — Галлагер, Кайседо, Энцо — Палмер (Джеймс, 84), Стерлинг (Мадуэке, 84), Мудрик (Джексон, 65).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

"Арсенал": Рая — Б. Вайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 46) — Эдегор (Гаверц, 78), Жоржиньйо (Смит-Роу, 68), Райс — Сака, Жезус (Нкетиа, 68), Мартинелли (Троссар, 78).

Главный тренер: Микель Артета.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

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